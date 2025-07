Zazzaroni: il punto sulla Serie A, i blocchi delle big e una "splendida anomalia"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

Nel suo editoriale per il Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni fa una fotografia critica ma oggettiva del calciomercato italiano, un panorama di "piccole e grandi miserie, di debiti vecchi e nuovi, attese e equilibrismi". Il giornalista passa in rassegna le difficoltà dei top club, tutti bloccati da problemi strutturali: "L’Inter alle prese con le confuse in tenzioni di Calhanoglu e la necessità di ringiovanire" , il "Milan in oggettiva difficoltà", una "Juve trattenuta dall’ennesima rivoluzione francese", la "Roma frenata dal settlement agreement" e una "Lazio col mercato chiuso per restauro (dei conti)". In questo scenario di immobilismo e incertezza, emerge però una "splendida anomalia", un modello che Zazzaroni elogia senza riserve: il Como.

Mentre le grandi potenze sono paralizzate, il club indonesiano di Cesc Fàbregas si muove con una visione chiara, investendo in modo massiccio e mirato sui giovani di talento, seguendo una linea che ricorda quella del PSG di Luis Enrique. Zazzaroni elenca nel dettaglio gli acquisti: Nicolas Kühn (25 anni) dal Celtic, Jesùs Rodriguez (19) dal Betis, Martin Baturina (22) dalla Dinamo Zagabria e Jayden Addai (19) dall’AZ Alkmaar. Questi si aggiungono ai talenti già presenti come Nico Paz, per una spesa totale che sfiora i 100 milioni di euro, distribuiti però su più esercizi. Un investimento calcolato e strategico, perché come sottolinea il direttore, "basta che due di questi esplodano e il Como ha fatto bingo".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.