Lazio | Serve una partenza sprint! Rapidità e pressing per non fallire l'avvio

RASSEGNA STAMPA - Da Baroni a Sarri. Un anno dopo non è cambiato così tanto. La fotografia è la medesima. Le macerie fumanti di un settimo posto e la rabbia dei tifosi, in aperto contrasto con la società. Domani Mau rimetterà piede a Formello, ha accettato la sfida e l'ha rinnovata. Un impresa da vero Comandante che, neanche lui poteva immaginare sarebbe stata così dura. Può diventare ancora più entusiasmante e suggestiva, a patto di superare il primo tunnel e trovare risposte immediate dallo spogliatoio. Deve incidere in fretta, Sarri lo sa benissimo. Scuotere la Lazio e trasmettere quel famoso senso di divertimento, che si traduce giocando bene e che dal campo arriva direttamente al pubblico. È l'unico modo per uscirne. Nei primi due mesi saranno fondamentali i risultati per cominciare a invertire il clima di sfiducia e delusione che si è impossessato del popolo laziale, anche per il blocco del mercato.

C'è un altro aspetto, legato alla classifica. Meglio spianare la strada, riporta Corriere dello Sport. Trappola Como il 24 agosto. Sarri apprezza Fabregas, lo ha conosciuto a Coverciano un anno fa. Lo ritroverà più forte e rodato da un campionato di Serie A, con un gruppo rinforzato come si deve sul mercato. Servirà subito la migliore Lazio. Poi sarà il turno del Verona e del Sassuolo. Alla quarta il derby con la Roma di Gasperini.

Serve una partenza sprint. Ma come si prepara? Con l'entusiasmo. Bisogna ricreare le condizioni giuste intorno alla squadra. Forse anche attraverso una preparazione non troppo pesante, diversa dal solito e da come era abituato Sarri. L'ultimo aspetto favorisce la Lazio. Il ciclo settimanale degli allenamenti, affrontando solo il campionato, permetterà un "mantenimento" costante e la possibilità di intervenire con dei richiami durante la stagione. Brillantezza a vantaggio del 4-3-3 sarriano: pressing alto e rapidità per imprimere una partenza ad alta velocità.

