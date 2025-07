Lazio | I tagli in rosa e la sfida di Isaksen: Sarri non aspetta

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Sotto a chi tocca. Non solo il mercato bloccato, in casa Lazio si ragiona anche sui tagli. Sarri vuole un gruppo ridotto, e in questo momento la lente d'ingrandimento è sul discorso degli Over 22: "quota 17" è stata superata di due unità, per un totale di 19. Due sono di troppo e i potenziali "tagliati" sono principalmente cinque: Noslin, Cancellieri, Gigot, Lazzari e Basic. Quest'ultimo potrebbe essere il primo escluso. Tra i terzini, Lazzari è quello pià a rischio. Sempre in difesa, da monitorare anche la situazione di Gigot: "contro" di lui c'è il tiro di calcio del nuovo allenatore, che potrebbe limitare le sue caratteristiche di difensore roccioso. E poi la presenza in rosa di Patric, stimato da Sarri, fa partire Gigot più indietro nelle gerarchie. Infine l'attacco: a giocarsi il posto, Cancellieri e Noslin. Vogliono conquistarsi la conferma, sanno di partire allo stesso livello.

Isaksen deve guardarsi le spalle, considerando che c'è anche Pedro a insidiarlo come ala destra titolare. Il nazionale danese è, insomma, chiamato al definitivo salto di qualità. La scorsa stagione per lui, riporta Repubblica, è praticamente riassunta in un exploit. Tra gennaio e marzo, con una media voto di 7.2, per il resto diverse prove deludenti e la media scesa a 6.4. Non lo aiuta neanche la media gol, più bassa rispetto alla scorsa stagione (0.16 quest'anno, 0.25 quello precedente). Serve maggior cattiveria, a partire da domani, quando inizierà il ritiro. Mister Sarri non aspetta.

