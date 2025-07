Torino, tutti per Baroni e la squadra: l’ex Lazio acclamato al Filadelfia

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Tutti al Fila per il Torino di Baroni. Primo allenamento a porte aperte per l’ex tecnico della Lazio: circa 2mila persone presenti, per oltre mezz’ora ha firmato autografi, fatto selfie e risposto alle domande dei tifosi. Tanti applausi, per lui e per la squadra. “Mister, portaci in Europa”, era la frase più ricorrente che arrivava dagli spalti, come raccontato da Tuttosport. Intorno alla rosa granata e all'allenatore, insomma, c’è tanto entusiasmo e fiducia; resta invece la contestazione per il presidente Cairo, attaccato da cori costanti dei tifosi.