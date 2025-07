Mondiale per Club, Maresca sfida Luis Enrique: questa sera la finalissima

Il Mondiale per Club è arrivato al suo atto conclusivo: il tecnico italiano Enzo Maresca, dopo una cavalcata eccellente, sfiderà il PSG, fresco della vittoria in Champions e di una semifinale contro il Real vinta in scioltezza.

Il calcio d'inizio della sfida è fissato alle 21 (ore italiane); l'arbitro sarà l'australiano Alireza Faghani. Sarà possibile vedere il match in diretta su canale 5 o anche in streaming via Mediaset Infinity e Sport Mediaset.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.