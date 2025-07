Van Gaal ha sconfitto il tumore: "Due anni terribili ma oggi..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Imago/Image Sport

Louis van Gaal ha vinto la sua battaglia contro il tumore. L’ex ct dell’Olanda, durante la trasmissione televisiva olandese Humberto, ha rivelato di aver sconfitto il cancro alla prostata di cui soffriva dal 2022: "Oggi non mi dà più fastidio anche se continuo i controlli serrati. Solo due anni fa era terribile, avevo problemi per andare in bagno, lottavo con i pannolini, ho subito diverse operazioni”.

Di tornare ad allenare al momento però non se ne parla: "Negli ultimi due anni mi è stato chiesto di allenare dei club. Non allenerò in un club perché non ho voglia di lavorare tutti i giorni".

