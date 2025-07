Temptation Island, la Lazio e il coro della Nord protagonisti in tv: cosa è successo

Probabilmente è l'appuntamento televisivo più atteso dell'estate italiana. Un po' come accade a febbraio con il Festival di Sanremo, Temptation Island sta diventando qualcosa più di un semplice programma televisivo. Perché in un mondo in cui la tv perde utenti in virtù delle nuove tecnologie, una prima serata che cattura oltre il 30% degli spettatori (con picchi del 40%) è un fenomeno da seguire. Ancora di più, poi, se alla guida c'è il nostro Filippo Bisciglia. Già il conduttore è dichiaratamente tifoso biancoceleste ed è anche un amico della redazione de Lalaziosiamonoi. Sempre disponibile si è raccontato più volte sul nostro sito e sui nostri social, Filippo guida con garbo un successo in termini di ascolti e di attenzione mediatica.

Tra le coppie presenti, c'è anche quella formata da Sarah e Valerio. Il ragazzo è diventato virale sui social per il logo celeste tatuato sul braccio che fin dalla prima puntata ha attirato gli spettatori più attenti. Nella seconda puntata, però, il frutto narrativo si è concentrato su di loro. La coppia partecipa dopo una relazione che dura da cinque anni con la ragazza che si lamenta delle mancanze del compagno e lui infastidito dalla scoperta dei messaggi che Sarah si è scambiata con altre due persone negli ultimi mesi. Tra le tante mancanze elencate da Sarah, mentre parla con le altre concorrenti e i tentatori, ci sono le troppe partite alla playstation e la troppa attenzione del ragazzo per il calcio. Pensare alla Lazio, visto il tatuaggio di Valerio, è abbastanza facile. Una situazione che aveva già visto la squadra biancoceleste protagonista nel 2019 quando l'allora coppia formata da Ilaria e Massimo aveva tra i tanti problemi c'era propriol'amore smisurato per Immobile e compagni da parte del ragazzo. Insomma un dejavu.

Tornando al 2025, un altro momento esilerante è arrivato al primo falò quando Filippo Bisciglia ha mostrato a Valerio due video in cui la fidanzata Sarah parlava e si avvicinava al single Salvatore. Video che hanno fatto arrabbiare Valerio che ha chiesto a Filippo: "Ne hai un altro? Il primo col secondo noi arrivamo a tre". Un chiaro riferimento al coro della Nord quando la Lazio segna 3 gol. Al concorrente e al conduttore è sfuggito un sorriso inevitabile. Siamo ancora all'inizio, ma la possibilità che si torni a parlare di Lazio su Canale 5 è altamente probabile. Vista la situazione del calciomercato bloccato, "nel bene o nel male, purché se ne parli".

