Tv, la Lazio diventa motivo di litigio a Temptation Island

Temptation Island è ormai un appuntamento fisso dell’estate per i telespettatori di Canale5. Il format del reality, in onda in Italia dal 2014, prevede che sei coppie di fidanzati vivano divisi per tre settimane in un resort esclusivo in Sardegna. I sei maschi con 13 tentatrici femmine in un'ala dell'isola, mentre le sei fidanzata in un'altra ala con 13 tentatori. Durante la permanenza nel resort a ogni concorrente è data la possibilità di vedere cosa sta facendo il partner dall'altra parte e solo alla fine, dopo un falò di confronto, decideranno se uscire insieme o lasciarsi. Il programma condotto da Filippo Bisciglia è un successo in termini di auditel e di riscontro mediatico. Cosa c'entra la Lazio in tutto questo? Oltre ad essere la squadra del cuore del conduttore, in questa edizione è stata anche tra i motivi di litigio tra due concorrenti.

LA LAZIO PRIMA DI TUTTO - Massimo e Ilaria sono due ragazzi di Roma fidanzati da circa due anni e mezzo. La loro storia ha appassionato molto il pubblico che si è schierato, soprattutto su Twitter, da una parte o dall'altra, Non è dato sapere quale sarà il destino dei due, il confronto proseguirà nella prossima puntata, ma la Lazio è stata uno dei motivi di discussione. Massimo, come dimostra il suo profilo Instagram, è tifoso biancoceleste e segue le gesta di Lulic e compagni allo stadio. Spesso Ilaria lo accompagna, ma durante la permanenza nel resort ha detto più volte di sentirsi un po' trascurata da lui. Parlando con le altre concorrenti si è lasciata sfuggire un "Prima di me c'era la Lazio". Insomma alle tante incomprensioni tra i due si aggiunge anche l'amore del ragazzo per la prima squadra della Capitale che è addirittura, secondo Ilaria, superiore a quello per la ragazza. Non rimane che aspettare lunedì per sapere se i due usciranno insieme dal programma, mentre bisogna attendere l'inizio della nuova stagione per vedere se i due faranno ancora coppia fissa sulle tribune dell'Olimpico.

