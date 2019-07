Calciomercato Lazio, tra il nodo Milinkovic e i rinnovi: tutte le news di oggi

CALCIOMERCATO LAZIO - Calma (almeno apparente) sul fronte calciomercato, in casa Lazio. La questione più dibattuta, e dalla quale dipendono parecchi altri scenari, resta quella di Milinkovic Savic. La squadra biancoceleste non si è ripromessa di venderlo a tutti i costi, ma di sicuro dovrà valutare le eventuali offerte. Lotito ne ha già parlato: in ballo ci sono le naturali ambizioni del serbo, sarebbe ingiusto tarpargli le ali. E se, per il momento, anche su questo orizzonte sembra regnare la calma, un'offerta interessante potrebbe arrivare nelle prossime ore: il Paris Saint-Germain è pronto a giocare a carte scoperte, davanti agli occhi degli altri club interessati (Manchester United in primis, poi anche Juventus, City e Tottenham, più sullo sfondo). In ogni caso, dalla sua eventuale cessione dipenderà la successiva mossa del club laziale, in quel caso chiamato a trovare un sostituto. I nomi accostati con più insistenza sono quelli di Dominik Szoboszlai e di Yusuf Yazici. Proprio l'agente del primo ha ribadito la necessità di sciogliere il nodo legato a Milinkovic, prima di addentrarsi in qualsiasi discorso di mercato: "Szoboszlai come sostituto del serbo? Al momento è ancora della Lazio, quindi non c'è da sostituirlo". In ogni caso, Tare, dalla sua, ha la volontà del giocatore, la questione da risolvere è legata all'intesa con il Salisburgo (una trattativa che potrebbe coinvolgere anche Valon Berisha). Sul centrocampista turco, invece, si è pronunciato nuovamente il presidente del Trabzonspor: "Non abbiamo necessità di venderlo, per cui chiunque lo volesse, dovrebbe presentare un'offerta congrua". La Lazio li tiene d'occhio.

LAZIO, TRA RINNOVI E RUMORS - Sul fronte contratti, si attendono sviluppi per quanto riguarda Luis Alberto: ad Auronzo, lo spagnolo ha avuto modo di parlare con Tare, chiarendo anche alcune sue dichiarazioni fatte ai media iberici. Chiarimenti necessari, evidentemente, prima di sedersi a tavolino per discutere sul prolungamento contrattuale. Con Danilo Cataldi, invece, il discorso è già stato affrontato e il definitivo accordo sembra essere a un passo: il centrocampista ha scalato le gerarchie, conquistandosi il posto di vice-Leiva. E la Lazio è determinata a blindarlo. Da valutare, poi, il futuro di Felipe Caicedo: la questione rinnovo è stata intavolata anche con lui, ma le sirene argentine potrebbero mescolare le carte. Qualora decidesse di cedere al corteggiamento del Boca Juniors, i biancocelesti potrebbero virare su Ahmed Hassan, meglio conosciuto come Kouka, attaccante egiziano di proprietà dello Sporting Braga. Rappresenta l'occasione low cost nel caso l'ecuadoriano, alla fine, volesse partire. Dalla Francia, poi, rilanciano il profilo di N'Soki. La Lazio lo teneva d'occhio nell'eventualità in cui la querelle Radu restasse irrisolta. Ora che il romeno è stato reintegrato, il club biancoceleste continua sì a seguirlo, ma è una pista probabilmente destinata a restare tiepida. Infine, il Catania si fa avanti per Tounkara: l'attaccante è in uscita, la Lazio vuole sfoltire la rosa. E i siciliani ci pensano.