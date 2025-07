Lazio, Sarri programma il ritiro: sveglia prestissimo per evitare il caldo

RASSEGNA STAMPA - Vacanze finite, per la Lazio è arrivato il momento di tornare al lavoro e iniziare a pensare alla nuova stagione. Un ritiro in piena regola, anche se a Formello per la prima volta in assoluto. La sveglia, sottolinea l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, suonerà prestissimo e la “colpa” è degli orari necessari per evitare le ore più calde del giorno. L’aria sarà soffocante e il rimedio, per quanto possibile, è quello di distanziare di tanto le due sgambate. Sarri arriverà oggi pomeriggio a Roma e comincerà subito a programmare le prossime settimane.

La squadra sarà costretta all’alzataccia, la prima seduta sarà quella più tosta. Intorno alle 9 del mattino i giocatori si ritroveranno già in campo per la prima sessione anche se gli orari non sono stati ancora ufficializzati, certo è che la seconda di ogni giornata sarà fissata alle 18:30. La spiegazione è che l’allenatore ha intenzione di programmare la cena alle 20:30.

