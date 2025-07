Calciomercato Lazio | Fabregas tenta Gila: lo spagnolo e la società alzano il muro

RASSEGNA STAMPA - La Lazio non può permettersi di perdere Gila, ma allo stesso tempo non può offrirgli un meritato adeguamento di contratto fino al 2026 a causa del blocco di mercato. Il futuro del difensore è così in bilico: solo lui potrà decidere se rimanere senza rinnovo oppure iniziare a guardarsi intorno.

Nei mesi scorsi Cesc Fabregas aveva provato a convincere lo spagnolo ad accettare l’offerta del Como, neopromosso in Serie A. Il club lariano, come spiega il Corriere dello Sport, era arrivato a mettere sul piatto ben 20 milioni di euro e un contratto al doppio dell’ingaggio attuale del giocatore. L'offerta era allettante, anche per la presenza dello stesso Fabregas come garanzia tecnica e carismatica del progetto. Tuttavia, la Lazio ha risposto con un no secco. La società biancoceleste ha rifiutato non solo per l’impossibilità di sostituire Gila sul mercato a causa dei blocchi imposti dai nuovi parametri finanziari, ma anche perché riteneva la cifra troppo bassa rispetto alla valutazione interna del difensore.

Gila, dal canto suo, ha rifiutato un trasferimento che non soddisfa le sue ambizioni: sogna un top club, e il Como – per quanto in crescita – non rappresenta ancora quel livello. Ma con l’estate ancora lunga e il mercato in movimento, nuove offerte potrebbero arrivare. Sarà fondamentale monitorare l’umore e le intenzioni del giocatore nelle prossime settimane.