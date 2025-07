Pedro spiega: "Ora mi godo ogni momento. La Champions con la Lazio..."

Lunga intervista di Pedro ai microfoni di El Pais. Il campione spagnolo della Lazio ha toccato diversi temi parlando soprattutto degli ultimi anni della sua carriera e dei suoi successi, alcuni raggiunti proprio nella Capitale. Di seguito le sue parole.

"Il mio segreto è l'ambizione e la voglia di vincere. Ma sono consapevole di non avere più l'energia di quando avevo vent'anni. Non posso fare quattro partite di fila per 90 minuti perché poi sarò stanco e con dolori perché ho avuto molti infortuni. È un dato di fatto. Ora gioco 25 minuti e mi diverto, mentre prima giocavo 25 minuti e mi sentivo vuoto. Volevo aiutare di più. Volevo fare tutta la partita ed essere sotto i riflettori. Ora voglio godermi ogni momento con i miei compagni di squadra e i tifosi".

"Sono fortunato a poter dire di aver avuto una carriera di successo, piena di bei momenti ma anche di fallimenti e delusioni. Ho dovuto lavorare con me stesso, con la mia testa, per essere in grado di andare avanti e dire: 'Andiamo avanti per un'altra sfida, cerchiamo di vivere un altro momento di gloria'. E l'ho ottenuto in Inghilterra con la Premier League e in Italia con la qualificazione della Lazio alla Champions League".

"Il mio ruolo più arretrato? Ho iniziato a farlo perché l'ho imparato da David Silva e Iniesta: non ho mai visto tanta intelligenza tattica per ricevere palla tra le linee, sapere come girarsi e trovare lo spazio per andare in profondità. Ora alla Lazio sono contento di scendere a centrocampo. Sono cambiato ed è stato molto positivo per me a questa età, perché sono riuscito a trovare un altro ruolo".

“Il mio posto nella Spagna? Vicente Del Bosque contro la Germania sapeva che Lahm attaccava molto sulla fascia destra e io volevo marcarlo un po' con la mia corsa. Non me l'aspettavo, perché Torres aveva molta più esperienza di me e aveva fatto parte della formazione titolare. Credo che sia stata la partita più importante della mia carriera. Il vantaggio è che molti giocatori si scambiano le posizioni tra le linee. Le ali si chiudono, aprono lo spazio per i terzini, ed è molto difficile segnare perché al centro ci sono giocatori molto creativi e molto tecnici come Xavi, Andres, Busi e Alonso. Creando queste superiorità al centro, i terzini tedeschi non potevano seguire le ali e noi potevamo ricevere, girare e cercare il passaggio interno a Villa o fare muri molto veloci, con molta creazione. Una volta create queste collaborazioni all'interno è più facile andare in profondità, a volte con i terzini sull'ala, a volte con Villa in continuo movimento. La Germania ha avuto molti problemi perché quando non avevamo un giocatore interno che avanzava era molto difficile”.

“Il segreto per attaccare un blocco basso? Giocare con molto ritmo all'interno per stancarli sulla palla e creare situazioni di due contro uno all'esterno. Ho giocato in un blocco basso con Conte al Chelsea ed è un sistema molto efficace. Si fanno molti danni perché annullando la profondità si annullano anche i giocatori veloci come Mbappé o Vinicius: possono attaccarti solo sull'ala. Al Chelsea gli avversari potevano attaccarci solo sugli esterni per cercare di crossare e far entrare tanta gente in area per concludere. È molto difficile fare muro perché hai sempre molti aiuti. E alla minima perdita hai così tante persone coinvolte in alto che sei esposto al contropiede. Ecco perché molte squadre lo utilizzano”.

“Oggi il ruolo dell'ala sta cambiando a livello strutturale. Doue, Bernardo Silva, Dembélé... vanno dentro perché stare fissi sull'esterno aiuta i difensori. Lamine è il migliore al mondo. Rodrygo è molto completo e Vinicius è monodimensionale. Io ci ho lavorato nelle giovanili del Barça. Prima non ci si lavorava tanto, perché le ali erano giocatori di fascia che dribblavano e crossavano. Oggi questo sta cambiando a livello strutturale. Doue, Bernardo Silva, Dembélé... Avere un giocatore fisso aiuta i difensori avversari. Ma se si cambia, se mi dai un'ala che viene da me come ala, che viene da me come pivot, come centrocampista, come mediano... è un casino perché l'ala non può seguirti perché lascia molto spazio libero. Questo crea molti dubbi quando si tratta di chi deve marcarti: se è un pivot, se è un interno, se è un centrocampista centrale che deve lasciare... Questo crea il caos che è quello che tutti gli allenatori cercano per poter andare in profondità”.

“Al momento l’ala più completa al mondo è Lamine. È molto bravo in termini di visione e decisione nel passaggio, e da lì ha tutto: "sbilanciamento, gioco sull'interno... Può stare su entrambe le ali, al centro, e fa molto bene gli assist. Poi ci sono Vinicius, Rodrygo, Raphinha... Ma Vinicius ha una dimensione diversa: è un giocatore puro nell'uno contro uno, ma non va tanto dentro, non fa tanti tiri da uno e non ha il miglior passaggio finale. Rodrygo è più completo e questa varietà lo aiuta a sorprendere e a fare molti gol. La cosa più difficile per una grande ala è essere un marcatore. Come Lamine o Salah. Ho giocato con Hazard e Henry, e loro avevano questa caratteristica. Segnavano 30 gol a stagione e questo è quello che facevano”.

“La mia più grande abilità era andare in profondità. Cercavo sempre lo spazio dove poter fare danni per trovarmi in posizione di gol. I giocatori come Fermín, che si muovono sempre, sono sottovalutati. Inoltre, chi si muove molto tende a entrare in area e a fare gol”.

“Il più grande cambiamento rispetto al 2010? Ora lavoriamo molto sul blocco centrale e inferiore. Quando ho iniziato c'erano poche squadre che si chiudevano. Ora nella Liga ce ne sono diverse. Senza andare oltre: il Madrid gioca nel blocco centrale, è più compatto. Anche l'Atletico”.

"Essendo più preparati fisicamente, i giocatori sono in grado di sopportare una maggiore pressione e le squadre cercano di toglierti il tempo di visione che prima avevi e che ora non hai più perché ti marcano mano a mano. Devi essere più preciso e più veloce. La Premier League è così: pressione alta, non ti lasciano respirare, corri per 90 minuti. È stato trasferito alle squadre di vertice in Champions League e ora è fondamentale che gli attaccanti si abbassino per offrirsi di girare e uscire, come hanno fatto Iniesta e Silva".

"La Spagna del 2010? Abbiamo avuto i nostri riconoscimenti. Ma venivamo da un'epoca così dorata che le richieste della gente nei nostri confronti si sono moltiplicate. E quando abbiamo subito il fallimento in Brasile, l'impatto è stato molto forte. È stato un punto di svolta che ci ha danneggiato. Quando si ha questo prestigio è difficile finire bene perché la gente si aspetta che si continui allo stesso livello anche a 40 anni".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.