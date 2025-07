Calciomercato Lazio | Insigne, Sarri non si arrende: le tempistiche

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - La suggestione che vedrebbe Lorenzo Insigne alla Lazio ha acceso una scintilla in una Roma dalle temperature caldissime, non solo per l'estate. Il blocco del mercato in casa biancoceleste ha acceso più di qualche tensione, soprattutto con i tifosi, i quali però dovranno attendere qualora la telefonata tra Sarri e Insigne diventasse qualcosa di più concreto. Infatti il club non può tesserare neanche i calciatori svincolati e dovrebbe attendere fino ai prossimi mesi.

Così come dovrebbe attendere anche Lorenzo Insigne, oltre a resistere alle avances di altri club (Udinese, Parma e Torino sono sulle sue tracce). L'esterno può essere un vero e proprio jolly per Sarri, utilizzabile anche nella zona centrale dell'attacco per sfruttare le sue qualità tecniche e agire da falso nueve. Bisognerà vedere se la sua voglia di tornare ad allenarsi con Sarri prevarrà sulla sua volontà di tornare a giocare fin da subito, anche altrove.

La Lazio può sperare nel rapporto tra calciatore e tecnico, ma Insigne dovrà valutare attentamente sapendo le condizioni della Lazio. Come riporta Il Messaggero, il club biancoceleste non potrebbe tesserarlo adesso ma solo tra dicembre e gennaio, con la nuova authority di controllo, che ha sostituito la Covisoc, che analizzerà i nuovi conti della società al prossimo 30 settembre, quando Lotito e i suoi collaboratori dovranno dimostrare di aver abbassato il monte stipendi per rientrare nel rapporto dell’80 per cento tra il costo allargato del lavoro e i ricavi. La società starebbe tentando di far anticipare i tempi, ma non è semplice. Solo dopo un'eventuale esito positivo della verifica, ci sarà il via libera.

Insigne sa che dopo Sarri non c'è mai stato un allenatore che sia riuscito a valorizzarlo quanto lui. Lo stesso tecnico ne parlò così diversi anni fa: "Un fuoriclasse assoluto, uno di quelli a cui non puoi mai rinunciare, neanche durante le partite in corso. Al massimo venti minuti, ma solo se il risultato è già al sicuro". Ed è proprio questa stima che spinge il tecnico a volerlo con sé alla Lazio, nonostante i 34 anni d'età. La tentazione è tanta, l'operazione è fattibile. Insigne dovrebbe accettare di allenarsi e basta per qualche mese con Sarri a Formello sotto copertura assicurativa, aspettando con tanta pazienza il giorno del possibile tesseramento.

Pubblicato il 06/07