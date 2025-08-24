Lazio | Pedro fa cinquecento in Europa. E a Como sogna il bis: i dettagli

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Cinquecento volte Pedro. Il debutto in campionato della Lazio contro il Como non sarà una partita qualsiasi per lo spagnolo: rappresenta l'opportunità per collezionare la 500esima presenza nei maggiori cinque campionati europei. Un traguardo che lo consacra, ancor di più, tra i grandi del calcio mondiale. L'ultima stagione in maglia biancoceleste è stata la prova vivente della sua eterna giovinezza calcistica. Con 10 gol complessivi in A si è confermato uno degli uomini più determinanti della rosa, nonostante i suoi - all'epoca - 37 anni. Nessuno, a parte Muriel, era riuscito a raggiungere un simile bottino partendo così tante volte dalla panchina. Una specialità che Pedro ha trasformato in marchio di fabbrica: entrare, accendere la partita, lasciare il segno. L'unico sigillo arrivato da titolare è stato proprio contro il Como (5-1, il 31 ottobre).

Titolare o subentrato, poco importa. Oggi, a Como, sarà anche la partita dell'abbraccio con Fabregas, amico ed ex compagno di squadra a tempi del Barcellona. Sesto giocatore con cui ha condiviso più partite in assoluto, riporta Corriere dello Sport. Due carriere che s'incrociano di nuovo, questa volta da avversari. Uno allenatore in riva al lago, l'altro ancora protagonista in campo. E per quanto riguarda la Lazio, il suo supporto resta determinante. Chissà che proprio oggi, nel giorno che potrbebbe essere quello della sua 500esima presenza nei top campionati, non possa arrivare la ciliegina. Magari ancora contro il Como, a suggellare un traguardo che profuma, sempre di più, di leggenda.

