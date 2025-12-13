Calciomercato Lazio | Maldini idea Viola: il punto sulla Fiorentina

Daniel Maldini non trova spazio a Bergamo, può rilanciarsi a Firenze, con i Viola che hanno molto da fare per rinforzarsi. La Lazio osserva.

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La situazione della Fiorentina è drammatica, a gennaio è obbligata a intervenire per tirarsi su dalle sabbie mobili. Fanalino di coda della Serie A con appena 6 punti raccolti, la squadra di Vanoli (chiamato a sostituire Pioli) non è ancora riuscita a vincere in campionato. Per fortuna c'è la magra consolazione della Conference League, dove i Viola sono reduci dalla vittoria contro la Dinamo Kiev.

Ci sarà tanto da cambiare, forse troppo. Nella sua edizione odierna, il Corriere dello Sport ha fatto il punto sui reparti interessati da questa mini rivoluzione. Urge un centrale, i profili attenzionati sono quelli di Diego Coppola, classe 2003 del Brighton, Axel Disasi del Chelsea ( ad oggi fuori rosa e quindi abbordabile con la formula del prestito), Joshua Kofi Acheampong e Diogo Leite (in scadenza con l'Union Berlino a giugno 2026).

La Fiorentina vuole intervenire anche nel reparto di centrocampo, piacciono Sandi Lovric dell'Udinese e Eric Martel del Colonia. Amir Richardson è in uscita, su di lui c'è da tempo il Siviglia. Poi, Vanoli ha chiesto anche un rinforzo sull'esterno. Tra i nomi sotto la lente d'ingrandimento c'è Daniel Maldini, vecchio pallino della Fiorentina e accostato anche alla Lazio nelle scorse settimane.

All'Atalanta non sta trovando spazio, nonostante un agosto promettente: da settembre, in campionato, ha collezionato appena cinquantuno minuti. In alternativa, c'è da tenere d'occhio il possibile ritorno in Italia di Jeremie Boga.