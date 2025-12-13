Lazio, i convocati di Sarri per il Parma: assenti due titolari
Maurizio Sarri ha diramato la lista dei convocati per la partita tra la sua Lazio e il Parma, tra gli assenti anche due titolari
13.12.2025 11:08 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
In vista della partita tra Lazio e Parma, in programma alle ore 18.00 presso lo Stadio Tardini, il tecnico Maurizio Sarri ha diramato la lista dei convocati per il match. Sono tre gli assenti: il lungodegente Nicolò Rovella, lo squalificato Mario Gila e Gustav Isaksen, infortunatosi nell'ultima partita contro il Bologna.
Portieri: Furlanetto, Mandas, Provedel;
Difensori: Lazzari, Marusic, Nuno Tavares, Patric, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli;
Centrocampisti: Basic, Belahyane, Cataldi, Dele-Bashiru, Guendouzi, Vecino;
Attaccanti: Cancellieri, Castellanos, Dia, Noslin, Pedro, Zaccagni.