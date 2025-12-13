Serie A, non solo Lazio: il programma della giornata
13.12.2025 12:00 di Simone Locusta
Dopo la vittoria del Lecce sul Pisa, il sabato di Serie A regalerà un tris di sfide interessante. Oltre alla Lazio, che scenderà in campo alle 18:00 al Tardini per sfidare il Parma, anche l'Atalanta e il Torino saranno protagoniste.
Baroni dopo la sconfitta ricevuta in rimonta in casa contro il Milan, vuole rilanciarsi contro una Cremonese fin qui quasi impeccabile; Palladino vuole dare seguito al buon periodo di forma, culminato con la vittoria in Champions League contro il Chelsea di Maresca, ma di fronte avrà un Cagliari galvanizzato dalla vittoria sulla Roma di sabato scorso.
Ecco di seguito il programma della giornata:
TORINO - CREMONESE (Ore 15:00)
PARMA - LAZIO (Ore 18:00)
ATALANTA - CAGLIARI (Ore 20:45)
