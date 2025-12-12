Lazio, Marusic e Basic: è rebus rinnovi. I dettagli
RASSEGNA STAMPA - Non c’è solo il mercato a fare da padrone in casa Lazio in questo ultimo periodo. In attesa di capire come i biancocelesti potranno operare a gennaio la società è alle prese anche con la questione rinnovi, almeno quelli più imminenti come Marusic e Basic.
Come riporta l’edizione odierna de il Corriere dello Sport Sarri spinge affinché i rinnovi con gli adeguamenti conseguenti vengano chiusi il prima possibile per non rischiare di perdere entrambi i giocatori a zero a giugno.
Per questo il tecnico ha sensibilizzato la società che la scorsa settimana ha incontrato sia il manager del croato che quello del montenegrino. Gli agenti hanno avanzato le loro proposte: rinnovo con adeguamento fino al 2028 per Basic, fino al 2027 per Marusic con opzione per un terzo anno. La società riflette ma perdere due pedine importanti a giugno allungherebbe ulteriormente la lista dei giocatori da acquistare in estate.
