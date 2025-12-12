Coppa d'Africa, Dia attende: ecco quando uscirà la lista del Senegal
La Lazio è pronta a perdere i suoi giocatori per la Coppa d'Africa. Sicuramente partirà Dele-Bashiru, convocato ufficialmente dalla Nigeria; Dia aspetta ancora la chiamata.
12.12.2025 di Andrea Castellano
RASSEGNA STAMPA - La Lazio è pronta a perdere i suoi giocatori per la Coppa d'Africa. Sicuramente partirà Dele-Bashiru, convocato ufficialmente dalla Nigeria; Dia aspetta ancora la chiamata, il tecnico del Senegal Papre Thiaw interverrà sabato in conferenza stampa per annunciare le sue scelte.
La società è sicura che dopo il Parma partirà anche lui, ma i media africani continuano a tenere più di un dubbio, come riportato da Il Corriere dello Sport. Domani la decisione finale.
Resterà a Formello, invece, Reda Belahyane: non è una sorpresa, ma la lista di Regragui ha confermato che non prenderà parte alla competizione che inizierà il 21 dicembre.
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.