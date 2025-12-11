Giovinco avvisa la Lazio: "Il Parma sta facendo bene e..."
In collegamento a CBS Sports Golazo, l'ex attaccante Sebastian Giovinco ha parlato della stagione del Parma in vista della prossima gara contro la Lazio.
11.12.2025 22:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
In collegamento a CBS Sports Golazo, l'ex attaccante Sebastian Giovinco ha parlato della stagione del Parma in vista della prossima gara contro la Lazio.
Più di dieci anni fa, tra il 2010 e il 2012, il classe 1987 ha vestito proprio la maglia crociata in Serie A. Di seguito le sue parole.
"Il Parma quest'anno sta facendo bene. La società ha un progetto chiaro, un'identità e possono fare una bella stagione. Credo che tutti stiano lavorando nel modo corretto".
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.