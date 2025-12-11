Il Torino come la Lazio: la richiesta di Petrachi a Baroni

Gianluca Petrachi, nella presentazione come nuovo direttore sportivo del Torino, ha svelato la richiesta fatta nelle scorse ore a Marco Baroni

Marco Baroni deve tornare quello della Lazio. Così ha parlato Gianluca Petrachi nella conferenza stampa di presentazione come nuovo direttore sportivo del Torino. Tornato nella dirigenza Granata, dopo l'esonero di Vagnati, Petrachi ha cercato di trasmettere un messaggio a tutta la squadra e allo stesso allenatore. La richiesta del nuovo direttore sportivo è quella di voler vedere un Torino con una sua identità, così come la aveva la Lazio della scorsa stagione, caratterizzata dalla voglia di aggredire sempre l'avversario.

UNA RICHIESTA PER BARONI - "A Baroni ho chiesto di fare il Marco Baroni che conosco, di tirare fuori tutto ciò che ha dentro. Abbiamo giocato insieme a Lecce, è sempre stato uno caratteriale: da calciatore era cazzutissimo, da allenatore voglio che tiri fuori ciò che ha dentro. Marco può e deve fare di più, gliel'ho detto".

IDENTIA' - "Mi aspetto che la squadra gli somigli. Baroni è un grande lavoratore e ha temperamento: l'unica cosa che deve fare, è pretendere dai suoi giocatori che questa è la squadra di Baroni. Nella sua Lazio vedevo voglia di aggredire e di non stare in attesa, oggi il Toro deve avere un'identità. Pretendo che Baroni trasmetta le sue caratteristiche".