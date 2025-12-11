Lazio, Cancellieri diventa papà! È nata la figlia Amelia
Non solo Luca Pellegrini, anche Matteo Cancellieri è diventato papà. Questa mattina, infatti, è nata la sua primogenita Amelia
11.12.2025 10:59 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
Domenica sera era stato Luca Pellegrini a diventare per la prima volta papà, oggi a segnare il gol più bello della sua vita è stato Matteo Cancellieri. Come comunicato dalla Lazio con un post sui social, l'esterno classe 2002 è diventato padre.
Questa mattina, infatti, è nata la sua primogenita Amelia. La società biancoceleste ha voluto abbracciare il proprio calciatore, facendogli le congratulazioni con il seguente messaggio.
"È nata Amelia, primogenita di Matteo Cancellieri Il Presidente Claudio Lotito a nome di tutta la S.S. Lazio, la squadra e lo staff tecnico, le redazioni di Lazio Style e tutti i tifosi porgono i più sinceri auguri a papà Matteo e mamma Giorgia".
