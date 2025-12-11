Lazio, Cancellieri riparte da ex con il Parma. E sul rinnovo...

Cancellieri e Isaksen si danno il cambio sulla fascia destra. Adesso tocca all'italiano, che ripartirà titolare proprio contro la sua ex squadra

RASSEGNA STAMPA - L’alternanza a destra continua: fuori Isaksen, dentro Cancellieri, e viceversa. L’infortunio del danese riporta in campo l’ex Parma, appena rientrato, che sabato tornerà al Tardini da titolare. La stagione in gialloblù gli è servita per maturare e il buon avvio in maglia Lazio — tre gol nelle prime sette presenze — gli aveva permesso di prendersi il posto, prima dello stop che l’ha tenuto fuori sei gare.

Rientrato contro il Bologna quasi senza preparazione, Cancellieri ha mostrato subito buone sensazioni: "Sono al 95%, mi allenerò per arrivare al 100%", ha spiegato. Ora vuole riprendersi continuità e spazio, approfittando del nuovo ko di Isaksen, ancora destinato a un periodo ai box.

Sul futuro resta aperto il tema del rinnovo: come ricorda il Corriere dello Sport, Cancellieri è in scadenza nel 2027 e la Lazio, impegnata su altri tavoli — Romagnoli, Marusic, Basic — deve ancora programmare gli incontri con chi ha il contratto a un anno e mezzo dalla fine. Intanto, a 23 anni, Matteo ha l’occasione per rilanciarsi di nuovo, partendo proprio da Parma.