Ex Lazio | Leiva: "La vittoria della Coppa Italia è stata speciale"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Per il secondo episodio della quarta stagione di 'The Case by Dante' (uscito lo scorso 27 novembre), il protagonista è stato Lucas Leiva. L'ex centrocampista ha ripercorso tutta la sua carriera attraverso le immagini più importanti.

Tra le tante foto del Liverpool e del Brasile, c'è anche quella della vittoria della Coppa Italia del 2019 con la maglia della Lazio contro l'Atalanta. Di seguito le sue parole in merito.

"La Coppa Italia del 2019 è il secondo titolo che ho vinto con la Lazio. La finale era contro l'Atalanta, ho fatto l'assist per il primo gol di Milinkovic-Savic. È stato speciale perché la Lazio qualche anno prima aveva perso in finale contro la Juventus, noi abbiamo vinto contro l'Atalanta che in quella stagione stava molto bene. È stata una partita speciale per me, c'era anche la mia famiglia allo stadio. È un bel ricordo".