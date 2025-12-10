Lazio, Raspadori occasione per l'Europa: il commento di Sala

Cristiano Sala ha commentato ai microfoni di Radio Laziale l'interesse nei confronti dei biancocelesti per Giacomo Raspdori

Cristiano Sala è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per commentare le ultime notizie di mercato che parlano di un interesse dei biancocelesti nei confronti di Giacomo Raspadori, allargando il discorso al mercato in generale.

"Ben venga Raspadori, ma ben venga chiunque possa portare la Lazio in Europa perché è fondamentale per una società come questa, che sta gestendo la Lazio con alcuni momenti di difficoltà, per essere buoni, ma che non può permettersi di rimanere fuori. Per Sarri l'organico è rafforzato con tre giocatori. Il problema della Lazio son sempre quei tre giocatori lì, ma ovviamente non può dirlo ad ogni mercato perché rischi di danneggiare psicologicamente dei giocatori che oggi stanno dando il massimo".

"A livello di scambi qualcosa si può fare ma non cose stratosferiche, anche perché ricordiamo che per fare scambi servono due società. Il rinforzo vero però è vivere con serenità nei prossimi anni, uscire dal ridimensionamento e ricominciare a fare un mercato libero. La Lazio non ha passato tutto quello che ha passato nella sua storia per essere in testa alla parte destra della classifica. Il ridimensionamento tecnico ci può essere, ma non quello intellettuale".

