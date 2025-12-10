Roma, Hermoso rompe il silenzio su Folorunsho
10.12.2025 19:15 di Ludovica Lamboglia Twitter: @@ludolamboglia
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Dopo la delusione in campionato contro il Cagliari, per la Roma è tempo di tornare a concentrarsi sull'Europa League: domani alle 21:00, i giallorossi saranno ospiti del Celtic per la sesta giornata della League Phase. Mario Hermoso ha presentato il match in conferenza stampa presso l'apposita sala del Celtic Park al fianco del mister rompendo il silenzio sull'episodio con Folorunsho.
"No, non ho parlato con lui: è un tema delicato, non devo spiegare io il fatto. Quello che è successo si commenta da solo, spetta alla Lega fino a che punto accettare alcuni commenti".