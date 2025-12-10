Lazio, Raspadori meglio di Castellanos: Piscedda non ha dubbi

L'ex difensore Massimo Piscedda ha messo a paragone, intervenendo ai microfoni di Radio Laziale, i profili di Castellanos e di Raspadori

Giacomo Raspadori alla Lazio? Un'ipotesi che sta potrebbe prendere piede se il Taty Castellanos dovesse partire. Queste sono le ultime notizie di mercato intorno alla Lazio, notizie che Massimo Piscedda, ex difensore biancoceleste, ha commentato ai microfoni di Radio Laziale, mettendo a paragone i due profili.

"Raspadori nasce a Sassuolo come esterno. Sa giocare a calcio, ha tantissime qualità, è un bravissimo ragazzo e ottimo giocatore. L'anno scorso lo avrei voluto ma come sostituto di Dia dietro la punta. Nella densità è uno che sa muoversi. Se lo metti centravanti non è uno che ti sfonda la porta, ma rimane un bravissimo giocatore e a me piace. Per me più giocatori bravi hai e meglio è, poi li devi inserire tu nel modo di giocare, va messo nelle condizioni di essere valorizzato. Come punta lo vedo solo se Sarri lo fa giocare alla Mertens. A me piacerebbe vederlo indossare la maglia della Lazio, a prescindere dal ruolo".

"Raspadori o Castellanos? Il primo è più completo del secondo, anche se in certi frangenti Castellanos lo supera, ad esempio sullo stacco di testa, anche se non lo sfrutta come dovrebbe. A volte mi ricorda Riedle, purtroppo non indirizza mai verso la porta. Non si predispone per calciare in porta come faceva ad esempio Immobile. In qualsiasi posizione riusciva a vedere la porta anche quando era girato, Castellanos non è proprio quel tipo di attaccante".