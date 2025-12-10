Parma, la festa prima della Lazio: il programma dei tifosi
Si avvicina il compleanno del Parma. I 112 del club verranno festeggiati il prossimo 16 dicembre, nella giornata di martedì.
Si avvicina il compleanno del Parma. I 112 del club verranno festeggiati il prossimo 16 dicembre, nella giornata di martedì. Per questo, come riportato da Parmalive.com, il giorno della gara contro la Lazio (sabato 13 dicembre) è perfetto per iniziare a brindare.
Per il pre partita, infatti, i gruppi organizzati della tifoseria crociata hanno organizzato un corteo che partirà da via Saffi, dove in una vecchia trattoria è stato fondato il Parma.
L'orario del ritrovo è programmato per le 15:30; da lì poi i tifosi si sposteranno verso lo stadio Tardini dove, nel piazzale del Petitot, si farà un brindisi in vista di martedì.
