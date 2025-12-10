Ex Lazio | Bologna, altro stop per Casale: le sue condizioni
10.12.2025 12:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Nuovo problema fisico per Nicolò Casale. Il centrale del Bologna era uscito nel primo tempo nell'ultima gara contro la Lazio, sua ex squadra, riportando una lesione di basso grado del bicipite femorale sinistro.
Ora dovrà restare fermo ai box per tre o quattro settimane: un altro infortunio per Italiano, ancora nel reparto arretrato. Di seguito il comunicato del club felsineo.
"Gli esami cui é stato sottoposto Nicolò Casale hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale sinistro. I tempi di recupero sono di circa tre-quattro settimane".
