Lazio, la società racconta favole! L'attacco di Mattei

Stefano Mattei ha parlato del mercato della Lazio, soffermandosi su un eventuale scambio Castellanos-Raspadori e sul capitolo cessioni.

Stefano Mattei è intervenuto in collegamento a Radiosei per parlare del mercato della Lazio. Il giornalista si è soffermato su un eventuale scambio Castellanos-Raspadori, evidenziando la necessità di avere uno centravanti di peso in attacco e anche le difficoltà che avrò la società nel chiudere le cessioni di alcuni giocatori. Queste le sue parole:

“Scambio Taty-Raspadori? A me Raspadori non entusiasma per fisicità e tecnica; non è strutturato da centravanti e ha segnato 13 gol in 3 anni a Napoli. Quando si fa il parallelo con Mertens bisogna ricordarci che Napoli era quello, il belga aveva alle spalle dei giocatori con numeri che facevano la differenza. Ad ogni modo, l’unica strada percorribile sarebbe vendere Castellanos a 25 milioni e prendere in prestito Raspadori che vuole Sarri. Detto che secondo me non c’è la fila per prendere alcuni calciatori della Lazio".

"Grenwood ha segnato 22 gol lo scorso anno e 13 fino ad ora. Il nome più forte era Tchaouna, che in un anno e mezzo ha fatto 3 gol? Il giocatore 10 volte più forte qual è? Ecco, questo per dire le favole che ci raccontano".

"Non avendo tanta qualità a centrocampo, sulla trequarti e sugli esterni, se non metti un centravanti forte e strutturato fisicamente, rischi di trovare sempre un muro con la palla che torna indietro".

"Come fa Fabiani a vendere Gigot che sono mesi che non gioca e che è infortunato? Hysaj guadagna 2,8 milioni. Se riescono a vendere, o meglio, a piazzare questi due calciatori io mi tolgo il cappello. Mercato? Un conto è quello che si dovrebbe fare, un conto è quello che si potrà fare”.