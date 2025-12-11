Coppa d'Africa, è il giorno delle convocazioni: dubbi su Dia
RASSEGNA STAMPA - Sono attese per oggi le liste ufficiali di Senegal e Nigeria per la Coppa d’Africa in programma in Marocco. Le due federazioni hanno già informato la Lazio dell’inserimento tra i pre-convocati di Dia e Dele-Bashiru, che dovrebbero lasciare Formello lunedì 15 dicembre. Tuttavia, gli elenchi definitivi non sono ancora stati trasmessi formalmente alla FIFA.
Il caso più delicato riguarda Dia: secondo i media locali e riportato dal Corriere dello Sport, la sua presenza non è affatto certa. "Resta un grande punto interrogativo — scrivono —. Tra la condizione fisica precaria e un recupero altalenante, la sua convocazione dipenderà dalla scelta finale del Ct Pape Thiaw".
Al momento entrambi i commissari tecnici hanno diramato solo una lista allargata di possibili convocati: Chelle, per la Nigeria, ne ha inseriti addirittura 55, ma per la fase finale del torneo potranno portarne al massimo 28. Nelle prossime ore, comunque, dovrebbero arrivare le decisioni definitive