Coppa d'Africa, è il giorno delle convocazioni: dubbi su Dia

Lunedì i convocati per la Coppa d'Africa dovranno lasciare Formello, ma secondo quanto riportano i media senegalesi ci sono dubbi sulla convocazione di Dia
11.12.2025 09:45 di  Chiara Scatena  Twitter:    vedi letture
Coppa d'Africa, è il giorno delle convocazioni: dubbi su Dia

RASSEGNA STAMPA - Sono attese per oggi le liste ufficiali di Senegal e Nigeria per la Coppa d’Africa in programma in Marocco. Le due federazioni hanno già informato la Lazio dell’inserimento tra i pre-convocati di Dia e Dele-Bashiru, che dovrebbero lasciare Formello lunedì 15 dicembre. Tuttavia, gli elenchi definitivi non sono ancora stati trasmessi formalmente alla FIFA.

Il caso più delicato riguarda Dia: secondo i media locali e riportato dal Corriere dello Sport, la sua presenza non è affatto certa. "Resta un grande punto interrogativo — scrivono —. Tra la condizione fisica precaria e un recupero altalenante, la sua convocazione dipenderà dalla scelta finale del Ct Pape Thiaw".

Al momento entrambi i commissari tecnici hanno diramato solo una lista allargata di possibili convocati: Chelle, per la Nigeria, ne ha inseriti addirittura 55, ma per la fase finale del torneo potranno portarne al massimo 28. Nelle prossime ore, comunque, dovrebbero arrivare le decisioni definitive

Chiara Scatena
autore
Chiara Scatena
Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.