Calciomercato Lazio | Capitolo uscite: Sarri suggerisce le cessioni

Tra prestiti e cessioni definitive, Sarri ha suggerito alla società come comportarsi a gennaio
11.12.2025 11:00 di  Chiara Scatena  Twitter:    vedi letture
Calciomercato Lazio | Capitolo uscite: Sarri suggerisce le cessioni

RASSEGNA STAMPA - La Lazio ha bisogno di cedere per acquistare, ma come riportato dal Messaggero, Lotito assicura che nessuno è stato messo sul mercato. Eppure diversi intermediari sono stati incaricati di sondare eventuali offerte. Il mercato arabo si è mosso per Tavares, che ha già detto sì al trasferimento, ma finora gli Emirati hanno offerto poco e l’Arsenal detiene ancora il 40% del cartellino.

Tutti restano in bilico — compresi Isaksen e Cancellieri — perché la Lazio sarebbe pronta a cedere un big di fronte a un’offerta importante, considerando che l'indice del “costo del lavoro” dovrà scendere al 70% (escludendo gli under 23 italiani) per evitare un nuovo blocco del mercato a giugno. 

Sarri, scrive il quotidiano, avrebbe anche suggerito le cessioni in prestito di Noslin e Mandas, mentre Gigot, Hysaj, Belahyane e Dele-Bashiru restano tra i sacrificabili in via definitiva, anche se le loro uscite a gennaio potrebbero non bastare.

Chiara Scatena
autore
Chiara Scatena
Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.