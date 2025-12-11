Calciomercato Lazio | Capitolo uscite: Sarri suggerisce le cessioni

Tra prestiti e cessioni definitive, Sarri ha suggerito alla società come comportarsi a gennaio

RASSEGNA STAMPA - La Lazio ha bisogno di cedere per acquistare, ma come riportato dal Messaggero, Lotito assicura che nessuno è stato messo sul mercato. Eppure diversi intermediari sono stati incaricati di sondare eventuali offerte. Il mercato arabo si è mosso per Tavares, che ha già detto sì al trasferimento, ma finora gli Emirati hanno offerto poco e l’Arsenal detiene ancora il 40% del cartellino.

Tutti restano in bilico — compresi Isaksen e Cancellieri — perché la Lazio sarebbe pronta a cedere un big di fronte a un’offerta importante, considerando che l'indice del “costo del lavoro” dovrà scendere al 70% (escludendo gli under 23 italiani) per evitare un nuovo blocco del mercato a giugno.

Sarri, scrive il quotidiano, avrebbe anche suggerito le cessioni in prestito di Noslin e Mandas, mentre Gigot, Hysaj, Belahyane e Dele-Bashiru restano tra i sacrificabili in via definitiva, anche se le loro uscite a gennaio potrebbero non bastare.