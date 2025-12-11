Lazio, Patric scalpita: Sarri pronto a dargli una chance
Alla luce dell'espulsione rimediata da Mario Gila nel match casalingo contro il Bologna, Sarri potrebbe concedere spazio allo spagnolo, che compirebbe, così, il suo esordio stagionale da titolare.
Il 32enne ha totalizzato appena 19 minuti quest'anno, spalmati in tre spezzoni. A inizio stagione era stato Provstgaard ad affiancare Gila per sopperire all'assenza di Romagnoli, ma, come ricorda il Corriere dello Sport, Sarri ha chiarito che preferisce non far giocare due centrali difensivi mancini insieme.
Ecco, quindi, che Patric avrà la chance che aspettava per mettersi in mostra. Lo spagnolo aveva chiuso anzitempo la scorsa annata per operarsi alla caviglia, fermandosi nuovamente durante il pre campionato. Ora la possibilità di tornare in campo, quanto meno per tornare nelle rotazioni del tecnico.