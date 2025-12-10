FORMELLO - Lazio, doppia seduta: Patric si scalda

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Doppia seduta a due giorni dalla trasferta di Parma. Sarà l'ultima partita con Dele-Bashiru e Dia a disposizione, salvo mancate convocazioni a sorpresa da parte di Nigeria e Senegal. Non è così scontata la chiamata dell'attaccante. Entrambi sono comunque destinati alla panchina al Tardini.

Sarri non avrà con sé l'infortunato Isaksen, gli esami di ieri hanno evidenziato una lesione muscolare di basso grado, salterà almeno le prossime due gare contro Parma e Cremonese, è in bilico pure per la partita di Udine del 27 dicembre. Il periodo forzato ai box verrà valutato e aggiornato strada facendo durante il protocollo riabilitativo. Sabato toccherà a Cancellieri sulla destra, è entrato al posto del danese all'intervallo con il Bologna, ritroverà una maglia sulla fascia dopo aver smaltito il proprio stop muscolare.

A centrocampo non verrà toccato il terzetto con Guendouzi e Basic ai lati di Cataldi. In difesa un cambio obbligato dalla squalifica di Gila. Verrà sostituito da Patric, in pole su Provstgaard per affiancare Romagnoli. Sarri dovrebbe puntare sullo spagnolo e non sui due centrali mancini contemporaneamente. Terzini Marusic e uno tra Pellegrini e Lazzari (il primo è in leggero vantaggio). Tavares rincorre dopo la prestazione negativa di domenica scorsa.