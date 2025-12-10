Lazio, parla Seltsam: Immobile, Sarri, Sinisa e la finale di Sanremo Giovani

Lorenzo Giovaniello, in arte Seltsam, approda alla finale di Sanremo Giovani portando sempre con sé la sua dote di lazialità



Questa volta non ci faremo prendere dal romanticismo, ormai sappiamo tutti chi è Lorenzo Giovaniello, meglio conosciuto come Seltsam. Ormai tutti abbiamo imparato ad amare la sua canzone 'Mille Risse', a commuoverci su 'Scusa Mamma'. Per citarne alcune. Cantante, romano, di fede laziale. Non serve altro per descrivere un ragazzo che anche nella serata tra il 9 e il 10 dicembre è riuscito a lasciarci di nuovo stupiti, conquistando la finale di Sanremo Giovani e candidandosi alla vittoria finale.

Un traguardo che sognava e che ha raggiunto, rendendosi prima di tutto orgoglioso di sé stesso e del percorso che ha fatto, come testimoniano le lacrime di commozione dopo che Gianluca Gazzoli gli ha dato la notizia. Seltsam va avanti e con lui quella dose costante di lazialità che porta con sé, come testimonia il suo profilo Instagram, come confermano le sue parole ai microfoni di gianlucadimarzio.com.

LA LAZIO E LA MUSICA - "Prima di andare sul palco ascolto ‘So’ già du’ ore’, serve per caricarmi. Mille Risse? Nasce per una ragazza. La domanda era: cosa farei per lei? Poi il focus si è spostato sulla Lazio e io ho risposto ‘boh, su due piedi direi Mille Risse’. Quando la misero allo stadio mi commossi. Papà, mia sorella e io in Tribuna Tevere, sempre insieme. Questa squadra rappresenta tutto per me. Mamma? Lei è romanista ma ovviamente porto rispetto anche per i tifosi giallorossi. Il mio sogno? Diventare presidente della ‘Lazio mia’. A 70 anni magari non canterò più, ma sosterrò sempre questi colori. Sogno una sciarpata biancoceleste ai miei prossimi concerti".

IL GOL DI PROVEDEL E LA FOTO CON MIHAJLOVIC - "Prima che Luis Alberto battesse l’angolo dissi a papà e mia sorella: ora segna il portiere… al gol mi guardarono increduli. Ma io lo sapevo: quella era ‘la notte del laziale'. Mihajlovic? Conservo ancora gelosamente una foto che ci scattammo diversi anni fa. Al solo pensiero mi commuovo. Per me ‘Sini’, ancor prima che calciatore, è stata una persona straordinaria; autentica. Un punto di riferimento. Un uomo dal quale poter imparare, tanto”.

SARRI - "Lui è il numero uno. Lotito? Dal punto di vista imprenditoriale non ho nulla da dire. Ma io sono solo un tifoso. E come tale mi limito a prendere la sciarpa, la maglietta e a sostenere i ragazzi”.

IMMOBILE - "Era il 2009 e lui giocava nella Juventus. Mio papà lo vide al Torneo di Viareggio e mi disse che sarebbe diventato un attaccante fortissimo. Passarono gli anni e, qualche tempo dopo, mi ritrovai al suo fianco prima dell’ingresso in campo di Torino-Lazio: io ero uno dei bambini che accompagnava i giocatori e, in quell’occasione, gli dissi: ‘Ciro, tu verrai alla Lazio’. E così è stato. Ci rimasi male quando andò via".