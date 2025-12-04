Seltsam in semifinale: la lazialità domina a Sanremo Giovani

Lorenzo Giovaniello, in arte Seltsam, si è preso la semifinale di Sanremo Giovani: il cantante romano ora sogna di portare la sua lazialità all'Ariston

Scusa Seltsam se ce lo aspettavamo, ci verrebbe da dire dopo averlo visto accedere alla semifinale di Sanremo Giovani. Effettivamente la qualità della canzone e del testo portato da Lorenzo Giovaniello - su uno dei palchi più importanti per i talenti emergenti della musica - sono chiari ed evidenti a tutti. Una canzone d'amore e di scuse per la madre, cosa riesce a toccarci di più il cuore? Soprattutto se cantata con la sincerità di chi sente le parole e su una base musicale che ci fa viaggiare tra il passato e il contemporaneo, con pezzi anche rappati e altri più dolci e lenti.

UN LAZIALE SFEGATATO - Forse siamo un po' di parte? Impossibile non esserlo. Non solo perché Seltsam è tifoso sfegatato della Lazio. Non solo perché dopo aver passato il turno a Sanremo Giovani uno dei suoi primi pensieri è stato quello di pubblicare una storia Instagram con scritto: "Cor core e con li brividi tu nun li puoi capì". E neanche perché la domenica, quando la Lazio gioca in casa, è sua una delle voci che risuona all'Olimpico, con la canzone 'Mille Risse' che risuona a tutto spiano. Siamo un po' di parte perché Seltsam è un ragazzo come tanti, un tifoso come noi, che nel momento più importante della sua carriera non ha avuto il timore di mostrarsi a tutti per quello che è: un laziale sfegatato.

SELTSAM E TOMMASO PARADISO - Ricorda qualcuno per certi versi. Un altro cantante di fede laziale che non ha mai avuto remore nell'esporsi pubblicamente, che nella prossima edizione canterà sul palco di Sanremo e per il quale lo stesso Lorenzo farà il tifo: "Tommaso Paradiso! Lo sapevo che me lo stavi chiedendo e te l'ho detto" ha confessato ai microfoni di Super Guida Tv, senza neanche permettere alla collega di finire la domanda. Ad accomunarli, d'altronde, son tante cose. La fede laziale su tutte, il capello mosso e le partecipazioni a Sanremo e XFactor (dove Seltsam era concorrente, mentre Tommaso Paradiso ospite) in un anno speciale per entrambi: tra una carriera in rampa di lancio e l'uscita di un nuovo album.

ORA LA FINALE... - Insomma, se spesso abbiamo lamentato il fatto che alcuni laziali si nascondessero nell'ombra per evitare di esporsi al grande pubblico, oggi possiamo andar fieri delle nuove leve. Seltsam non si tira indietro, anzi si mostra con grande fierezza per quel che è, per il prodotto di quella lazialità che ha acquisito di padre in figlio, come nelle più romantiche delle famiglie biancocelesti. Motivo per cui vale la pena tifarlo nella semifinale del 9 dicembre, quando si giocherà l'accesso alla finale che si terrà al Teatro Ariston di Sanremo. E per non farvi trovare impreparati, per far sì che a "Perugia piova ancora", come recita il suo motto, eccovi il testo della canzone che ha cantato e che canterà.

'SCUSA MAMMA' -"Scusa mamma se

Oggi ho preso un treno

E non ti ho neanche salutato

Stavo un po' così

Scusa mamma se

Ho lasciato il letto sfatto

E il cane sul divano

L'ho dimenticato

Scusa mamma se ogni tanto

Ti do per scontato

Grazie per tutte le scarpe

Che non m'hai tirato

E m'hai già perdonato

Tanto va così

Scusa mamma per il tempo che non tornerà

Tutti i casini che ho fatto all'università

Spero capirai

Ho preso da papà

Scusa mamma se

Sto crescendo in fretta

Scusa mamma se

La casa adesso è vuota

Scusa mamma se

Non riesco più a contare

Mi puoi insegnare un'altra volta?

Scusa mamma se

Non so che fare ora

Mi prendi a scuola

L'ultima volta

Che cosa c'è che non va in me

Dieci minuti ancora ma

È un po' come se, non fosse adesso

Ma solo qualche anno fa

Casa è un casino, un po' mi vergogno

A dirti che forse ho ancora bisogno

Di te

Scusa mamma se

Sto crescendo in fretta

Scusa mamma se

La casa adesso è vuota

Scusa mamma se

Non riesco più a contare

Mi puoi insegnare un'altra volta?

Scusa mamma se

Sto crescendo in fretta

Scusa mamma se

La casa adesso è vuota

Scusa mamma se

Non riesco più a contare

Mi puoi insegnare un'altra volta?

Scusa mamma se

Non so che fare ora

Mi prendi a scuola

L'ultima volta".