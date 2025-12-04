Parma, Pellegrino e il paragone azzardato con un ex Lazio
Mateo Pellegrino, attaccante del Parma, ha parlato in vista della sfida col Bologna in Coppa Italia valida per gli ottavi di finale
04.12.2025 12:15 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
Il Parma affronterà il Bologna nel pomeriggio di oggi, la sfida al Dall’Ara è valida per gli ottavi di Coppa Italia. Ai microfoni di Sport Mediaset, per presentare la gara, ha parlato Mateo Pellegrino. Oltre a analizzare l’incontro e fare un confronto tra il calcio italiano e quello argentino, l’attaccante si è espresso sul paragone con un ex, tra le altre della Lazio, Hernan Crespo.
Il classe 2001, in merito, ha detto: “Il paragone è un po' troppo… Lui ha fatto tantissimo, non solo nel Parma. Provo a fare il meglio ogni giorno e poi vedremo che cosa diventerò".
