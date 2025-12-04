Milan, torna Pulisic. Prima occasione da titolare per Jashari
RASSEGNA STAMPA - Massimiliano Allegri ritrova Christian Pulisic per la sfida di questa sera all’Olimpico. L’americano, assente sabato a San Siro per un affaticamento muscolare, si è allenato regolarmente tra martedì e ieri. È pronto per tornare in campo, ma - scrive il Corriere dello Sport - il tecnico non intende rischiarlo: partirà dalla panchina e dovrebbe entrare a gara in corso.
In attacco, accanto all’intoccabile Rafael Leao, ci sarà Ruben Loftus-Cheek, che ha vinto il ballottaggio con Christopher Nkunku, che partirà dalla panchina dopo essere stato titolare in campionato contro la Lazio. A centrocampo riposa Luka Modric, non Adrien Rabiot, confermato da mezzala sinistra. Al posto del croato giocherà dal primo minuto Ardon Jashari.
Per lo svizzero sarà la prima presenza da titolare dopo l’infortunio e i due mesi di stop: finora aveva accumulato 16 minuti in Serie A e 24 in Coppa Italia. Al suo fianco ci sarà Samuele Ricci, confermato da mezzala destra complice l’assenza di Youssouf Fofana, fermato da un fastidio muscolare.
Sulla fascia destra è confermato Alexis Saelemaekers, titolare in tutte le 16 partite stagionali. A sinistra spazio a Pervis Estupinan, che prova a risalire le gerarchie superando Bartesaghi. In difesa riposa per la prima volta Matteo Gabbia: al suo posto giocherà Koni De Winter, affiancato da Tomori e Pavlovic davanti al solito Mike Maignan.