NEWS | Bad Bunny in concerto a Roma: l'indizio social
03.12.2025 17:30 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Nella Capitale cresce la curiosità dopo quanto accaduto la scorsa notte. Due sedie di plastica bianche sono infatti apparse davanti al Colosseo, un dettaglio minimo ma che ha subito scatenato la curiosità dei fan di Bad Bunny. Il motivo? Quelle sedie sono proprio l’immagine di copertina del sul ultimo album “Debí tirar más fotos”... <<< BAD BUNNY >>>
autore
Jessica Reatini
