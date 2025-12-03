Milan, Allegri sorride a metà: c'è Pulisic, ma è out un titolare

Il Milan sorride a metà in vista della partita di Coppa Italia contro la Lazio: Allegri ritrova Pulisc, ma perde un suo titolarissimo a centrocampo

Le incertezze sulla convocazione di Christian Pulisic aveva una data di scadenza fissata con il termine della sessione di allenamento del Milan di questa mattina. Dopo la seduta svolta in gruppo nella giornata ieri, l'esterno americano ha confermato i propri progressi fisici scendendo in campo anche nella rifinitura odierna con i suoi compagni.

PULISIC TORNA TRA I CONVOCATI - Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, Pulisic sarebbe pronto a rientrare tra i convocati di Massimiliano Allegri in vista della partita di domani, giovedì 4 dicembre, contro la Lazio e in programma alle ore 21.00 allo Stadio Olimpico di Roma. Il classe 1998 si candida per una maglia da titolare, ma non è escluso che Allegri, pur di non rischiarlo, preferisca puntare su uno tra Nkunu e Loftus Cheek in coppia con Rafael Leao.

FOFANA - Per una buona notizia che ariva dalle parti di Formello, ce n'è una pessima per Massimiliano Allegri. A non partire per la Capitale in vista della sfida di domani sarà Youssouf Fofana. Il centrocampista francese, infatti, ha accusato nella giornata odierna un problema muscolare che lo costringerà a dare forfait, stando a quanto scrive Tuttomercatoweb.com, sia al match contro la Lazio, sia a quello contro il Torino di campionato. A sostituirlo dovrebbe essere uno tra Ricci e lo stesso Loftus-Cheek.

GIMENEZ - Non ci sarà, neanche, Santiago Giménez che come Pulisic aveva saltato il match di campionato contro la Lazio. L'attaccante messicano, che nel frattempo sta riflettendo sul suo futuro nel Milan, è assente ormai da un mese per una distorsione alla caviglia. Dopo aver saltato le partite di campionato contro Roma, Parma, Inter e, appunto, Lazio, dovrà dare forfait anche nella seconda sfida consecutiva contro i biancocelesti.