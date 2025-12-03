Lazio, Klose svela il suo futuro: ecco dove vuole allenare
RASSEGNA STAMPA - Si era parlato di un suo possibile ritorno alla Lazio nei panni di allenatore. Forse il suo nome era stato preso anche in considerazione quando Maurizio Sarri, nel marzo del 2023, rassegnava le dimissioni e lasciava Formello. A prendere il suo posto alla fine fu Tudor, dopo una partentesi di una partita con Giovanni Martusciello.
NORIMBERGA - Nel frattempo, Miroslav Klose attendeva un'occasione come quella offertagli dal Norimberga. Nel club di secondo livello tedesco si sta costruendo le basi per una grande carriera, nel corso della quale spera di poter calcare gli stessi campi che lo hanno visto da protagonista con la maglia del Bayern Monaco e, in qualche modo, anche con quella della Lazio.
IL SOGNO DI KLOSE - Nella sua intervista ai taccuini del Corriere della Sera, Klose ha svelato uno dei suoi sogni da allenatore, senza svelare troppo per no correre il rischio di non farli avverare: "I miei sogni? Vorrei allenare in Champions. Ne ho altri, che però tengo segreti".