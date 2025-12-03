Lecce, Sticchi Damiani torna sulla Lazio: le sue parole
Lunga intervista ai taccuini de La Gazzetta dello Sport per il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani che ha parlato del suo percorso con la società giallorossa. In particolare, poi, è tornato sulla salvezza vissuta lo scorso anno all'ultima giornata con la vittoria contro la Lazio.
Di seguito le sue parole: "Le tre salvezze? Sono state tre imprese, con trame avvincenti e un groviglio di sentimenti. Me le porto tutte e tre nel cuore, ma l’ultima sembrava la sceneggiatura di un film".
"In casa della Lazio, e con il Lecce in inferiorità numerica dopo pochi minuti e il cuore a pezzi per la morte di Graziano Fiorita. Dentro di me esiste un prima ed un dopo dalla sua scomparsa, nulla è più stato come prima e ammetto di aver pensato di fermarmi dopo la salvezza del 25 maggio 2025".