Lazio | Sarri tra Milan e Fiorentina: il retroscena con Tare
RASSEGNA STAMPA - Sarri e Tare si ritrovano per la seconda volta. Dopo i problemi avuti alla Lazio, i due si rivedono da avversari: prima a San Siro, ora all'Olimpico, che hanno condiviso durante il primo mandato sulla panchina biancoceleste del tecnico.
Secondo quanto riportato da Il Messaggero, in estate Sarri è stato davvero a un passo dal Milan. Sarebbe dovuto diventare il nuovo allenatore insieme a D'Amico, che era vicino a prendere il posto di direttore sportivo. Poi però la società rossonera ha virato sulla coppia Tare - Allegri e i piani sono cambiati.
Il Comandante, prima di firmare con la Lazio, era finito anche nel mirino della Fiorentina. Come scrive lo stesso quotidiano, qualcuno parla di un 'consiglio galeotto' proprio di Tare all'amico Pradé riguardo Sarri. Alla fine, però, i viola hanno scelto Pioli.