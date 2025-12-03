DIRETTA | Lazio Primavera - Bologna 0-0: Canali sfiora il vantaggio
Coppa Italia Primavera | Sedicesimi di finale
Mercoledì 3 dicembre 2025, ore 11:00
Stadio Mirko Fersini, Formello (RM)
LAZIO (3-5-2): Pannozzo; Ciucci, Bordon, Bordoni; Canali, Santagostino, Farcomeni, Marinaj, Calvani; Sulejmani, Montano. A disp: Bosi, Battisti, Cuzzarella, Milillo, Serra, Iorio, Carbone, Pernaselci, Cangemi, Curzi, Sana Fernandes. All.: Punzi.
BOLOGNA: Gnudi, Pukko, Krasniqi, Lai, Mazzetti, Francioli, Papazov, Castillo, Markovic, Libra, Lo Monaco. A disp.: Kristancig, Briguglio, Ferrari, Tupec, Nesi, Armanini, Toroc, N`Diaye, Jaku, Baldini, Rossitto. All.: Morrone.
Arbitro: Dorillo (sez. Torino)
Assistenti: Cirillo - Raccanello
Marcatori: /
Ammoniti: /
Espulsi: /
Recupero: /
PRIMO TEMPO
5' - Bordon pericoloso su calcio d'angolo, Gnudi blocca.
4' - La Lazio sfiora il vantaggio! Canali si presenta a tu per tu con Gnudi, che apre la gamba e devia in angolo la conclusione incrociata del giocatore biancoceleste.
1' - Fischio d'inizio, si parte!
Buongiorno da Christian Gugliotta e benvenuti nella diretta scritta di Lazio - Bologna, gara valida per i sedicesimi di finale di Coppa Italia Primavera. Dopo aver superato il Vicenza al primo turno, i biancocelesti cercano un pass per accedere agli ottavi, per provare a risollevare una stagione fortemente condizionata dal negativo andamento in campionato. Appuntamento alle ore 11:00 per il calcio d'inizio.