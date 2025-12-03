Lazio, Pedro e l'ultimo trofeo: la Coppa Italia è il suo sogno

Pedro sogna la Coppa Italia prima dell'addio. Il tempo scorre, si avvicina la fine. A novembre ha già detto che lascerà la Lazio a fine stagione e presto potrebbe anche ritirarsi.

RASSEGNA STAMPA - Pedro sogna la Coppa Italia prima dell'addio. Il tempo scorre, si avvicina la fine. A fine ottobre ha detto che lascerà la Lazio a fine stagione, e presto potrebbe anche ritirarsi. Ma non prima di aver vinto un ultimo trofeo, quello che tanto sogna con la maglia biancoceleste. L'occasione è proprio la Coppa Italia.

Sarebbe il 27esimo titolo, dopo che ne ha vinti 22 con il Barcellona, 3 col Chelsea, 2 con la Spagna. Gli manca solo in Italia: l'anno scorso ci era andato vicino, la corsa della Lazio di Baroni si è fermata ai quarti di finale di Europa League contro il Bodo/Glimt. Come riportato da Il Corriere dello Sport, Pedro ha vissuto quella sconfitta come un'occasione mancata.

Pensava davvero che il cerchio poteva chiudersi in quel momento, con la vittoria finale e la conseguente qualificazione in Champions League. Ma non è andata così. E ora è cambiato tutto con Sarri in panchina: sistema di gioco diverso, più rigido, più fisico e meno adatto a lui. Sta faticando, ma in Coppa Italia può ritagliarsi il suo spazio e inseguire il suo sogno.