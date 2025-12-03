Klose: "Lazio, punta sui giovani! E basta con i problemi..."
RASSEGNA STAMPA - Parla Miro Klose. L'ex attaccante della Lazio ai taccuini de Il Corriere della Sera si è espresso sul momento complicato che sta vivendo la società biancoceleste, spiegando cosa si dovrebbe fare per rilanciare il club.
"Credo si debba sempre puntare sui giovani. Ritengo sia importante fare un’analisi profonda della strada che si vuole imboccare. Che tipo di calcio vogliono vedere i tifosi? A cosa tengono loro? Quali giocatori ci sono in rosa e quali possono essere rappresentativi? I calciatori vengono per guadagnare o perché credono di poter raggiungere il successo col club?".
Ecco poi gli ultimi consigli da parte del tedesco: "Si deve sempre cercare di fare un passo per volta, ma soprattutto bisogna mettere un freno ai problemi. E poi cominciare a migliorare un dettaglio dopo l’altro". Per lui il lavoro con i giovani è fondamentale: ognuno deve avere il suo programma d'allenamento diverso.