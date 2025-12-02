Coppa Italia, Juve ai quarti di finale: battuta l'Udinese
La Juventus batte 2-0 l'Udinese e ottiene l'accesso ai quarti di finale di Coppa Italia.
02.12.2025 23:30 di Christian Gugliotta
La Juventus inaugura al meglio il proprio cammino in Coppa Italia, superando 2-0 l'Udinese e strappando un pass per i quarti di finale.
A decidere la sfida dell'Allianz Stadium sono l'autogol di Palma nel primo tempo e la rete su calcio di rigore di Locatelli nella ripresa, che hanno permesso alla Vecchia Signora di imporsi sui friulani.
Al turno successivo del torneo, la squadra di Spalletti se la vedrà contro la vincitrice di Atalanta - Genoa, sfida che decreterà la prossima avversaria dei bianconeri.
autore
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.