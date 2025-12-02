Lazio, squalifica e multa per Ianni: la nota del Giudice Sportivo
Il Giudice Sportivo ha fatto chiarezza su quanto accaduto nel finale tra Milan e Lazio, al momento del rigore negato da parte dell'arbitro Collu per il tocco di mano di Pavlovic in area.
È stato espulso il vice allenatore di Sarri, Marco Ianni, dopo uno scontro con l'allenatore rossonero Allegri, anche lui sanzionato. Il tecnico biancoceleste è stato squalificato per una giornata e multato di 5mila euro. Salterà la prossima partita di campionato contro il Bologna (7 dicembre).
Questo il comunicato: SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA E AMMENDA DI €5.000,00 - IANNI Marco (Lazio): per avere, al 53° del secondo tempo, in risposta all'atteggiamento provocatorio dell'allenatore della squadra avversaria, assunto un atteggiamento minaccioso nei confronti di quest'ultimo.