Lazio, finalmente Taty: Sarri pensa all'impiego in Coppa
RASSEGNA STAMPA - Da Milano la Lazio porta a casa almeno una buona notizia: il Taty è tornato. Ora scatta il ballottaggio per giovedì sera: Castellanos si candida con forza dopo i 28 minuti (più recupero) disputati a San Siro, utili per provare a convincere Sarri in vista della sfida di Coppa Italia. Di fronte ci sarà ancora il Milan, con tutta la rabbia per la decisione di Collu nel finale di gara.
L’argentino insidia un Dia ancora una volta spento: una prestazione che complica la scelta di Sarri, soprattutto perché l’ex Salernitana potrebbe partire già venerdì per la Coppa d’Africa. E con il Bologna atteso domenica all’Olimpico, bisogna valutare bene i rischi di un doppio impiego ravvicinato di Castellanos.
Appena entrato, Taty ha provato a cambiare l’inerzia della gara: dopo due minuti aveva già fatto ammonire Gabbia con un sombrero nella propria metà campo, dando più vivacità all’attacco pur senza vere occasioni per segnare.
La decisione per giovedì, però, dipende anche dalla sua condizione fisica. Dopo la sfida con il Bologna Sarri perderà quasi certamente Dia per la Coppa d’Africa e resterà con il solo Castellanos. Noslin sarebbe l’alternativa, ma finora non ha mai giocato titolare neppure quando il Taty era ai box, per questo la scelta sull’attacco contro il Milan è più complessa di quanto sembri.