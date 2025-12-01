Lazio | Sarri come Petkovic: il dato negativo sulle trasferte
RASSEGNA STAMPA - La Lazio esce da San Siro con zero punti ma con la voglia e la consapevolezza di meritare qualcosa in più. Giovedì, nell'atmosfera dell'Olimpico, i biancocelesti potranno cercare di rifarsi in parte per l'ingiustizia di sabato sera e tentare di passare il turno in Coppa Italia.
Errori arbitrali o meno, Sarri deve lavorare sulla fase offensiva, un problema non da poco per questa Lazio. In tal senso, il rientro del Taty Castellanos può essere una grande risorsa.
I dati però preoccupano, perché l'1-0 contro il Milan evidenzia ancora di più il problema in zona gol. Come riporta il Corriere dello sport, la Lazio non segna da quattro partite esterne consecutive.
Non accadeva da ottobre e dicembre 2012, c’era Petkovic in panchina. Quell'anno si concluse con la vittoria della Coppa Italia in finale contro la Roma.